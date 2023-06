Zolfo fuso e materiale pericoloso in acqua | si teme il disastro ambientale

(Di lunedì 26 giugno 2023) Diversi vagoni di un treno che trasportava materiali pericolosi sono caduti in un fiume nello stato americano del Montana a causa del crollo di un ponte. L'è stata contaminata con asfalto e, utilizzati nei fertilizzanti e negli insetticidi. La causa dell'incidente non è ancora nota. Le autorità hanno subito provveduto a chiudere il flusso dipotabile a valle. Nella contea di Yellowstone, i funzionari hanno attivato misure di emergenza presso gli impianti di trattamento delle acque, a causa di quella che hanno definito una "potenziale fuoriuscita di", e hanno chiesto ai residenti di limitare l'uso dell'. Il sito si trova a poco più di 100 miglia a nord-est del Parco Nazionale di Yellowstone. L'entità dei danni ambientali è ...

