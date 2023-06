Zenfone 10 | 5 | 9 pollici con Snapdragon 8 e jack audio

(Di lunedì 26 giugno 2023) ASUS10, il nuovo top di gamma del brand taiwanese che promette di stupire con le sue caratteristiche tecniche e il suo design elegante e compatto, sarà presentato ufficialmente il 29 giugno. Molte informazioni sul device sono trapelate e molte invece sono state fornite direttamente da ASUS che ha dedicato al nuovo device una pagina dedicata in attesa del lancio dove sono state fornite molte indicazioni sulle specifiche. iPhone 14 Pro Max scontato di 220€ ASUS1010 sarà presentato a Taiwan il 29 giugno alle ore 21, ore 15 in Italia, e lanciato sul mercato a luglio. Il nuovo top di gamma ASUS sarà caratterizzato da un design compatto, dal miglior harware disponibile e da diversi colori. Si tratta di uno smartphone che punta a offrire il massimo delle prestazioni grazie al processore Qualcomm ...

... mentre internamente fa capolino uno schermo da 7,6con risoluzione 2176 x 1812 pixel . Il ... Per intenderci, tra i nomi in ballo ci sono quelli di Nothing Phone (2), ASUS10, Google ...Asus non ha parlato nel dettaglio delle specifiche dello10, ma ha confermato quantomeno il p rocessore Snapdragon 8 Gen 2, il display da 5,9, la ricarica wireless e lo stabilizzatore ...Secondo le indiscrezioni, il display del10 dovrebbe disporre di un pannello AMOLED da 5.9con risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 120Hz, garantendo una visualizzazione fluida e ...

ASUS Zenfone 10: informazioni esclusive su fotocamera da 200MP e batteria potenziata Matrice Digitale

Asus sta per presentare il suo nuovo smartphone di punta, lo Zenfone 10, che si distingue per le sue dimensioni compatte ...Nelle ultime ore, sono emerse nuove immagini dello Zenfone 10, che ne mostrano il design. Ma non solo: viene confermata anche la presenza di un elemento ormai inusuale ma che fa sempre piacere vedere, ...