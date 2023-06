(Di lunedì 26 giugno 2023) Il presidente ucraino Volodymyroggi hato i combattenti ucraini in zone di guerra, inviando messaggi sul Telegram dalla regione di, dove ha fatto dei selfie con ie ...

Il presidente ucraino Volodymyroggi ha incontrato i combattenti ucraini in zone di guerra, inviando messaggi sul Telegram dalla regione di Donetsk, dove ha fatto dei selfie con i soldati e dove ha consegnato medaglie ad ...Lavrov ha definito le dichiarazioni dicome 'un flusso di coscienza ancora più turbolento'. 2023 - 06 - 25 10:37:26 Ministro esteri russoomologo cinese Il ministro degli Esteri ...Lavrov ha definito le dichiarazioni dicome 'un flusso di coscienza ancora più turbolento'. 2023 - 06 - 25 10:37:26 Ministro esteri russoomologo cinese Il ministro degli Esteri ...

Zelensky incontra i soldati al fronte nel Donetsk - Europa Agenzia ANSA

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi ha incontrato i combattenti ucraini in zone di guerra, inviando messaggi sul Telegram dalla regione di Donetsk, dove ha fatto dei selfie con i soldati e d ...Il presidente ucraino ha visitato le unita' militari coinvolte nei combattimenti vicino alla città di Bakhmut e ha incontrato le truppe a riposo in una stazione di servizio. Zelensky ha parlato con so ...