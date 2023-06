Youtuber in un incidente mortale | la velocità era oltre ogni limite previsto!

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 26 giugno 2023) Oggi Notizie Un giovane imprenditore, fondatore del popolare canale YouTube 'The Borderline', è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato e lesioni, in seguito alla morte di un bambino di 5 anni in un tragicostradale a Casal Palocco. Secondo il giudice, la Lamborghini guidata dal ragazzo viaggiava a unaben al di sopra delconsentito sulla strada. Scopri tutti i dettagli di questo caso che ha commosso l'opinione pubblica. Di cosa parliamo in questo articolo...stradale con vittima a Casal Palocco Guidatore della Lamborghini è Matteo Di Pietro, fondatore di 'The Borderline'della Lamborghini era di124 km/h, ben superiore alconsentito Assenza di tracce di frenata dimostra una ...