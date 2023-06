Wta Eastbourne 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 giugno 2023) Iled ildel torneo WTA 500 di, evento in programma dal 26 giugno al 1° luglio sull’erba britannica. Il circuito Wta resta in Inghilterra dopo i tornei di Nottingham e Birmingham e fa tappa nell’estremo sud. Tante le giocatrici di spicco ai nastri di partenza del torneo di, dove a guidare il seeding è Elena Rybakina, seguita da Jessica Pegula. Al via altre top 10 come Jabeur, Gauff e Sakkari, mentre non mancano neppure delle campionesse slam come Kvitova e Krejcikova. Non ci sono invece giocatrici azzurre nel main draw, mentre Jasmine Paolini disputa le qualificazioni. Iltotale dell’evento che si svolgerà in Gran Bretagna è di €716.890, con la vincitrice che porterà a casa anche 470 punti preziosi per la ...