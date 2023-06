Wta Bad Homburg 2023 | Bronzetti parte con una vittoria | battuta in due set Grabher

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 giugno 2023) Buona la prima per Lucia, che al primo turno del WTA 250 di Bad(Germania) ha sconfitto in due set Julia. 6-4 6-1 il punteggio in favore dell’azzurra, brava a rispettare il pronostico della vigilia ed imporsi in 1h16?. Entrambe al primo match stagionale sull’erba, superficie che nessuna delle due predilige, ad avere la meglio è stata, capace di bissare il successo ottenuto ai danni dell’austriaca nella recente finale di Rabat. Prova davvero molto positiva per Lucia, che ha servito benissimo, vincendo addirittura l’81% di punti con la prima in campo. Non si può dire lo stesso della, la quale ha commesso la bellezza di 10 doppi falli e non è mai riuscita neppure a conquistare un break. Al prossimo turno, Lucia se la vedrà contro la ...