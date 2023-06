“Wow | stai benissimo!” Giaele De Donà è ingrassata | “Ripresi i chili persi al GF Vip”

(Di lunedì 26 giugno 2023) Non per tutti dimagrire è una cosa positiva e lo sa beneDe, concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Arrivata in finale, la gieffina è stata una delle poche a restare all’interno della casa da settembre fino ad aprile e nel corso di questi mesi ha perso diversipreoccupando, non poco, il pubblico a casa. Sui social, infatti, sono stati tantissimi i messaggi sulla concorrente e il suo forte dimagrimento, con diversi appelli alla produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Non simpatizzo per lei, ma ragazzi,è entrata magra ma ora sta diventando patologica secondo me. Ormai è pelle e ossa, sono un po’ preoccupata e non ha un minimo di fondoschiena, seno, pancia, cosce. Autori o persone vicine a lei non fanno nulla?”, “Continuo a notare che ...

Noi della comunità non dobbiamo essere amici per forza: esco con te se misimpatico, non in ... Ma penso: ', è capitato a me!'".A un certo punto comprendi che non lofacendo perché è un lavoro, ma perché è la tua vita. Mi ... Quando ho ascoltato la loro canzone Know Your Enemy ho subito pensato: ', sono veramente ...Quindi, sì,. Sono felice di stare un po' meglio ora, sì (sorridendo). D. Hai detto che Karolina ... Fa differenza per te quando giochi o ti prepari mentalmente per una partita seaffrontando ...

ASTRO A10: cuffie da gaming ECCEZIONALI a prezzo WOW (-46%) HTML.it

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. È iniziata ufficialmente l'estate: il momento perfetto per poter ...Direttamente dal set di “ And Just Like That… ” 2, un altro abito favoloso che vedremo nella prima puntata: un drammatico rosso Valentino, indossato sempre in occasione del primo episodio, quello del ...