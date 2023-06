Wimbledon 2023 | programma | orari e ordine di gioco qualificazioni martedì 27 giugno

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il, glie l’didelledel torneo diper quanto riguarda la giornata di27. Due le azzurre in campo in questo esordio sui campi di Roehampton in una giornata esclusivamente dedicata agli incontri di primo turno del tabellone femminile. Sia Brancaccio che Stefanini scenderanno in campo in apertura, alle ore 12:00 italiane (le 11:00 locali). TABELLONE COURT 5 Ore 12:00 – Brancaccio vs Sebov a seguire – (8) Burel vs Sakatsume a seguire – Montgomery vs Kempen a seguire – Bandecchi vs (31) Carle COURT 17 ore 12:00 – Alves vs (18) Stefanini a seguire – (2) Rus vs Snigur a seguire – Siegemund vs Rodionova a seguire – Lys vs Mladenovic SportFace.