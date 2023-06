Wimbledon 2023 | Federer torna e gioca con la principessa Kate

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – Grande sorpresa per i raccattapalle di, impegnati in questi giorni negli allenamenti in vista dell'inizio dello Slam londinese, previsto il prossimo 3 luglio. All'All England Club si sono presentati infatti laMiddleton insieme a Roger, otto volte campione, che èto are per la prima volta dal suo ritiro nel "giardino di casa". I due hanno ancheto qualche scambio in doppio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

