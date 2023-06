Whitney Houston – Una voce diventata leggenda in prima tv su Sky

(Di lunedì 26 giugno 2023) Arriva intv– Una, biopic dedicato alla regina del soul pop. Nota anche come The Voice, è considerata come una delle interpreti più talentuose e influenti nella storia della musica popolare contemporanea. A distanza di alcuni mesi dall’arrivo nelle sale cinematografiche – avvenuto lo scorso 22 dicembre 2022 in Italia e il giorno seguente negli States –– Unaarriva intv su Sky. Il film è incentrato sull’indimenticata icona della musica popolare contemporanea, interprete di alcune tra le più note hit musicali di sempre. Vincitrice di 8 Grammy Awards e 22 American Music Awards, ha spianato la ...

SEGNALAZIONI SKY / NOW - 25 GIUGNO - 1 LUGLIO 2023- UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA Lunedì 26 giugno alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand Naomi Ackie ridona vita al talento della grande ...Con NOW Pass Cinema e Pass Entertainment a 1 per il primo mese! Clicca qui e scopri tutte le offerte attive IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA- Una voce diventata leggenda ...Scoperta dal produttore discografico Clive Davis, la fama diprende piede intorno agli anni 80, prima di diventare una delle più grandi cantanti della sua generazione. Su Iris dalle ...

Whitney Houston film stasera in tv: trama, trailer e streaming Dituttounpop

Whitney Houston - Una voce diventata leggenda stasera in tv, la trama, chi c'è nel cast dove posso vedere il film in streaming ...RaiPlay Frances con "Higher Love" – Radio2 Social Club 22/06/2023 Frances Alina Ascione canta dal vivo "Higher Love", singolo del DJ norvegese Kygo e della cantante statunitense Whitney Houston, ...