Wall Street apre debole | Dj +0 | 02% | Nasdaq - 0 | 17%

La borsa diavvia la prima seduta della settimana con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle banche centrali: la stretta monetaria messa in atto dalle istituzioni globali comincia ...apre debole. Il Dow Jones sale dello 0,02% a 33.731,69 punti, il Nasdaq perde lo 0,17% a 13.470,89 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,12% a 4.342,92 punti. . 26 giugno 2023Ma oltre a parlare di sé, hanno fallito nel produrre altri contenuti, nell'affrontare altri temi e secondo ilJournal Netflix non rinnoverà loro il contratto quando scadrà nel 2025. ...

Wall Street cauta. Focus su banche centrali Borsa Italiana

Wall Street apre debole. Il Dow Jones sale dello 0,02% a 33.731,69 punti, il Nasdaq perde lo 0,17% a 13.470,89 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,12% a 4.342,92 punti. (ANSA). (ANSA) ...L'autorevole quotidiano dipinge i Sussex come produttori inesperti: non sanno dirigere Archewell, hanno idee, ma non sanno come realizzarle. Intanto, Netflix ha già bocciato diversi progetti che la co ...