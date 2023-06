Wagner | il fiume Don come il Rubicone nel 49 a C Ma Prigozhin non è Giulio Cesare

(Di lunedì 26 giugno 2023) Corsi e ricorsi storici, anche se i due fiumi non sono paragonabili: il primo scorre per 1.870 chilometri tra foreste e steppe, l'altro per appena 35 chilometri prima di sfociare nell'Adriatico, eppure il Don, varcato dai mercenari del gruppodiretti nella vicina Rostov, è diventato l'equival

A quel punto, i mercenari non erano lontani dalOka, dove l'esercito russo e Rosgvardia hanno deciso di costruire la prima linea di difesa contro i mercenari. Il Cremlino avrebbe quindi ...Via Emilia Ponente , ponte stradale sulReno denominato 'Pontelungo', senso unico di ... tra le vie Verga e Monteverdi, ha a senso unico di circolazione in direzione da via Verga verso via...... ex capo di stato maggiore dell'esercito, il fatto che molti mercenari della, compreso il ... che però l'esercito di Mosca continua a bombardare dall'altra parte delDnipro: un raid ha ...

Prigozhin si fa vivo: "Non un golpe ma una protesta". Kiev avanza nella regione di Donetsk - Ci sono stati combattimenti sulla sponda occupata del Dnipro (Video) - Ci sono stati combattimenti sulla sponda occupata del Dnipro (Video) RaiNews

Putin appare nel suo primo discorso video dopo il tentativo di colpo di Stato. La sede Wagner a San Pietroburgo continua a «operare normalmente», assicurano i miliziani. Lavrov accusa Macron di aver v ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, mistero su Prigozhin. Biden e Putin sapevano del piano. DIRETTA ...