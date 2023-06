Wagner | domande e risposte su Prigozhin | perché ha tentato il golpe? L' ambasciatore Terracciano | «Ora rischia di essere ucciso»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Putin non crollerà subito, ci vorrà del tempo, ma intanto ha dimostrato di noninattaccabile. Lo ha sfidato, anche se il fondatore e capo dei mercenarisperava...

In base all'accordo con il Cremlino, le accuse penali contro Prigozhin saranno ritirate, ma rimangono molte domande sui dettagli. Per quanto riguarda i combattenti della Wagner, il portavoce del Cremlino ha dichiarato che alcuni potrebbero firmare contratti con il ministero della Difesa russo.

Putin non crollerà subito, ci vorrà del tempo, ma intanto ha dimostrato di non essere inattaccabile. Lo ha sfidato Prigozhin, anche se il fondatore e capo dei mercenari Wagner ...Le ultime notizie dopo il "semi golpe". La Difesa russa pubblica un video del ministro che sarebbe stato girato durante il suo viaggio al fronte. Il destino della Wagner e le dichiarazioni di Blinken ...