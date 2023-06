Volley | Nations League 2023 | le convocate dell’Italia per la trasferta in Thailandia

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023)asiatica per la Nazionale italiana di pallavolo al femminile. In scena dal 27 giugno al 2 luglio in quel di Bangkok ben quattro partite per quanto riguarda laball. Le azzurre sfideranno Brasile, Canada, Croazia e Giappone: il ct Davide Mazzanti ha ufficializzato oggi le quattro atlete che saranno impegnate nella battaglia in. Le: Palleggiatrici: Francesca Bosio e Giulia Gennari. Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhuoljok John Majak Malual. Schiacciatrici: Alice Degradi, Francesca Villani, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi e Sofia D’Odorico. Centrali: Alessia Mazzaro, Anna Danesi e Federica Squarcini. Liberi: Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale. Foto: FIVB