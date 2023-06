Volley femminile | quando gioca l’Italia? Orari partite con Brasile | Canada | Croazia e Giappone

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) La Nazionale Italiana di pallavolosi prepara per il terzo blocco di quattro, nella terza settimana dellaball Nations League 2023. La manifestazione itinerante porta le azzurre da Hong Kong a Bangkok in Thailandia, dovegiocherà dal 28 giugno al 2 luglio. “Big” ancora a riposo, al servizio del CT Davide Mazzanti ci sarà anche una formazione composta datrici molto giovani o con poca esperienza internazionale. Le azzurre ripartono da una seconda settimana chiusa con quattro successi in altrettantee vanno a caccia dei punti decisivi per rimanere nelle prime otto della classifica, che potranno disputare la fase finale del torneo. Si partirà subito contro il, prima di uno scontro diretto cruciale contro il ...