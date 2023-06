“Voglio essere io a dirvelo” Sangiovanni | decisione drastica dopo l’addio a Giulia Stabile

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sono passate quasi due settimane da quandohanno annunciato in via ufficiosa la loro separazione; come arma davanti alle richieste di continua a chiedere i motivi della rottura i due ex di Amici hanno scelto il silenzio., da parte sua, è impegnatissima con una serie di progetti mentresi è buttato, di nuovo, a pieno nella musica. Persono momenti particolarmente complicati, nelle ultime settimane è stato preso di mira dagli hater. >“Non l’hanno mandato in onda”. Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo incastra la produzione Insulti forti e gratuiti che hanno portato i fan del cantante a intervenire. Scrive una fan: “Adesso basta con questi insulti. mi auguro che vegano presi provvedimenti nei ...