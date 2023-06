I veneti della Nova Inox(serie A maschile), le emiliane della TREM Osteria Grande Castel San Pietro (serie A femminile) e i lombardi della Canottieri Flora Cremona (juniores) sono le società regine della ......(VR) " Luraghi Marco/Luraghi Paolo/Savoretti (MI) 8 - 0 8 - 5 Formicone/Nanni (VR) " Moi/Viscusi (MI) 3 - 8 Miloro/Monaldi (VR) " Paolo Luraghi/Savoretti (MI) 8 - 6(VR) campione ...I funerali si svolgeranno mercoledì 28 giugno alle 10 nella chiesa die saranno preceduti, ... Nove giorni dopo, in viale Olimpia a, Davide Danzi, 19 anni ancora da compiere, perde ...

Vigasio Villafranca, TREM Osteria Grande e Canottieri Flora Cremona: scudetto! La Gazzetta dello Sport

A San Giovanni in Persiceto festa per i veneti in Serie A maschile, le emiliane nella A femminile (bis del 2022) e i lombardi fra gli juniores ...VILLAFRANCA (VERONA) - Un'associazione a delinquere finalizzata al furto e al riciclaggio di prodotti chimici. È quanto è stato scoperto dai carabinieri della Compagnia ...