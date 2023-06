Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2023 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 giugno 2023)DEL 26 GIUGNOORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA CODE PER INCIDENTE SULLA NOMENTANA BIS TRA VIA MARCO ISMONE E VIA RINALDO D’AQUINO IN DIREZIONE DELLA NOMENTANA SUL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SUL STESSA DIRAMAZIONE DALLA BARRIERA AL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA TRONFALE E NOMENTANA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA DOR CERVARA AL GRA IN USCITA CODE SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA, SULLA TIBURTINA ...