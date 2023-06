Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2023 ore 07 | 30

(Di lunedì 26 giugno 2023)DEL 26 GIUGNOORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE. IN CARREGGIATA INERNA CODE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA CON RIPERCUSSIONI SUL STESSA DIRAMAZIONE DALLA BARRIERA AL RACCORDO RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA PRENESTINA E NOMENTANA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL GRA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA CODE A TRATTI IN DIREZIONETRA APRILIA E SPINACETO INFINE SULLA FERROVIA METRE PER CONSENTIRE I LAVORI ALLA LINEA AEREA IN VISTA DELL’APERTURA DELLA STAZIONE DI ACILIA SUD E DEL RINNOVO DEI BINARI CHIUSURA ANTICIPATA SULL’INTERA LINEA: GIOVEDI’ 29 ALLE ORE 21.00 E VENERDÌ 30 ...

Lo deduco dalle foto pubblicate di recente dal sindaco Alan Fabbri che festeggia l'incontro a... dall'accoglienza alla gestione della. Ho pensato fosse effettivamente meglio collocarlo ...In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: percorrere il G. R. A. (Grande Raccordo Anulare), seguire le indicazioni per A24- Teramo o per la Diramazionesud, per poi immettersi sulla A1 verso Napoli; percorrere la rampa di svincolo che dalla Diramazionenord immette sulla A1 verso Firenze, uscire sulla A1 alla stazione di Ponzano Romano e ...... denunciato Il fatto è accaduto lunedì in via, aggressore in fuga Queste nello specifico le deleghe: Michele Polese : vicesindaco, lavori pubblici, patrimonio immobiliare,e corso ...