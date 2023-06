Verona-Bocchetti | aria di separazione? Baroni alla finestra

In più,in coppia con Marco Zaffaroni, ha conquistato una salvezza miracolosa alla guida del. Sean e Setti si sono presi quattro giorni di riflessioni. Lontani dalla sede per ......passato da vice allenatore e giocatore a, per temperamento e carattere è spuntato il nome di Gennaro Gattuso. Tutte le possibilità restano aperte, compresa una conferma di SalvatoreCommenta per primo Ilsta prendendo in seria considerazione di cambiare aria in panchina dopo la salvezza in ... starebbe trattando sollevare dall'incarico Marco Zaffaroni e Salvatore. ...

L’indiscrezione: Baroni convince il Verona, ma prima la decisione su Bocchetti Alfredo Pedullà

In caso di addio a Bocchetti restano in corsa Baroni, Iachini e più defilato Vanoli Come riportato da L’Arena, chiuso il week end, Sean Sogliano e Maurizio Setti prenderanno una decisione sul futuro d ...L’allenatore ex Parma e Fiorentina si aggiunge alla lista dei candidati In attesa di capire se Salvatore Bocchetti verrà confermato, secondo il quotidiano L’Arena è spuntato anche il nome di Giuseppe ...