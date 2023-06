Vera Wang | la “signora degli abiti da sposa” | che ha rivoluzionato la moda con eleganza

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 26 giugno 2023) Se pensi all’abito danon puoi che pensare a due nomi: Vivienne Westwood e. Se la prima ha riversato nel proprio stile la vena punk che la caratterizzava,ha invece rappresentato lo spirito avanguardista del mondo bridal, da quando, a partire dal 1990, ha a suo modoil settore proponendo accostamenti mai azzardati prima di allora, comeromantici, eleganti, in tulle spumeggiante, organza di seta e pizzo, gonne voluminose, con corsetti ispirati alla lingerie e dettagli particolari come cinture nere o color blush a evidenziare il punto vita. Il rosa cipria, del resto, è un suo marchio di fabbrica, al punto da averlo voluto come tema dominante anche alla festa per i suoi 73 anni, il 27 giugno del 2022. ...