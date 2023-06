Venom 3 | la produzione sta per prendere il via in Spagna

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tutto pronto per le riprese di3, nuovo capitolo del franchise Sony incentrato sull'alter ego di Eddie Brock (Tom Hardy). Sembrerebbe essere tutto pronto per le riprese di3, nuovo capitolo del franchise Sony incentrato sull'alter ego di Eddie Brock, interpretato nuovamente da Tom Hardy. Stando a quanto riportato dal magazine Murcia Today la troupe del film è già arrivata nel comune di Carategna, in, per iniziare a girare.3 non ha ancora un titolo ufficiale, ma nei mesi scorsi era stato svelato il titolo di lavorazione: Orwell. Per molti potrebbe essere un riferimento al celebre autore George Orwell, ma è più probabile si tratti di Orwell Taylor, personaggio che nei fumetti Marvel cerca di vendicare la …