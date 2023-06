Vendetta | Kim alza la tensione | Gli ameericani vogliono la guerra nucleare

Leggi su iltempo

(Di lunedì 26 giugno 2023) In giorni die incertezza per la crisi in Russia arriva anche un segnale di allarme dalla Corea del Nord. Pyongyang ha accusato gli Stati Uniti di stare "facendo sforzi disperati per innescare una" e il regime di Kim Jong-un ha accusato Washington di inviare risorse strategiche nella regione. È quanto si legge in un rapporto del ministero degli Esteri. La Corea del Nord ha intanto tenuto manifestazioni di massa a Pyongyang condannando l '"imperialismo" degli Stati Uniti e promettendo una "di" in occasione delle celebrazioni per 73° anniversario dello scoppio delladi Corea. Circa 120.000 giovani e lavoratori hanno preso parte alle manifestazioni, che si sono svolte in tutta la capitale, ha riferito lunedì l'agenzia di stampa statale Kcna. ...