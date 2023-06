Vasco Rossi | il ‘Supervissuto’ | “Pensavo di morire giovane | vivo ogni giorno come se fosse l’ultimo”

Marghera Estate chiuderà in bellezza il 21 luglio con l'immancabile omaggio al rocker italiano per eccellenza,: i torinesi BlascoAnthology ne ripercorrono con grinta e bravura il ...Band raramente ripropone le canzoni die Ligabue, preferendo quelle di Battisti, Mina o grandi successi anni '70, col risultato che il sound di questa formazione risulta molto originale, ...Mi piace ascoltare la musica e adoro. Sono molto scaramantica e ho alcuni rituali pre - partita. Alle mie compagne che non conoscono Roma, oltre al centro, consiglio il Giardino degli ...

Lana Del Rey torna in concerto a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, dopo 5 anni di lontananza dall'Italia.La quiete dopo la tempesta, o in questo caso il meritato relax dopo aver messo a “fuoco e fiamme” il Renzo Barbera con due straordinarie serate di rock. Vasco Rossi si è concesso qualche giorno di mer ...