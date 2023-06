Varese | albero cade su oratorio Luino | sei adulti e due bambini feriti**

(Di lunedì 26 giugno 2023) Milano, 26 giu. (Adnkronos) - Otto persone, tra cui seie due, sono rimasti gravemente feriti a seguito della caduta di unall'di viale Rimembranze, a, in provincia di Varese. L'incidente è accaduto poco dopo le 17.30. Ad avere la peggio sono state una donna, che ha riportato un trauma alla schiena e a un braccio ed è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, e una bambina di sette anni che ha riportato un trauma cranico e al volto ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Condizioni serie, ma meno gravi per le altre persone, che sono state trasferite in codice giallo agli ospedali di, Varese e Cittiglio. Sul posto, oltre al personale dell'Areu 118, sono ...

L'incidente si è verificato oggi, lunedì 26 giugno, poco dopo le 17.30 vicino alla chiesetta del cimitero a Luino. Impegnati anche due mezzi dell'elisoccorso (immagine generica d'archivio) ...Vigili del fuoco e ambulanze stanno intervenendo in forze per un ramo caduto da un albero, un ippocastano, a Luino, in viale Rimembranze, nei pressi della chiesetta. L’allarme è scattato poco dopo le ...