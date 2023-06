Ustica | la verità si basi sui fatti La lettera di Cavazza e Bartolucci Avdau

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 giugno 2023) Siamo due donne, drammaticamente colpite dalla tragedia della caduta del DC9 Itavia del 27 giugno 1980. Una di noi ha perso la madre quando aveva solo 17 anni, un’età critica in cui gli affetti familiari sono importantissimi. L’altra ha vissuto per 43 anni, e tuttora vive, il dramma di un padre costantemente accusato, prima dalla giustizia, poi dall’opinione pubblica, di avere tradito la Patria, ignorando che idi cui era accusato non erano mai esistiti. Siamo la presidente onoraria e la presidente dell’Associazione per lasul disastro aereo di, una associazione di gente per bene che ha per scopo sociale quello di perseguire lain tutto ciò che riguarda la tragica vicenda di. Ribadiamo: laa caratteri maiuscoli, lache ...