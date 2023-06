Usato - Unrae | Ad aprile metà del mercato riguarda auto con più di 10 anni

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ad, ildellevetture usate si è confermato in territorio positivo: i 363.964 trasferimenti di proprietà implicano una crescita del 2,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso (+3,2% per le minivolture, +1,5% per gli scambi netti). In tale contesto, secondo le ultime analisi del Centro Studi e Statistiche dell', continua il predominio del diesel tra le alimentazioni e si conferma l'elevata anzianità dei veicoli: oltre il 50% degli scambivetture con più di diecidi età. Domina il gasolio, età elevata. In particolare, il primo posto tra le motorizzazioni è sempre occupato dai veicoli a gasolio con il 48,4% dei trasferimenti netti (48,7% ad2022). Seguono lea benzina con il 38,3% (40,2%), le ibride ...