UsAcli | un successo il campionato provinciale di Kata e Kumitè

...rete a 360 gradi e abbiamo inserito Varese nel circuito IOWT non appena possibile visto il... confermate quelle sportive cone Avis con tanto di trofeo dedicato ai donatori di sangue. ...Visto il grandissimoriscosso già lo scorso anno, questa volta l'evento ha raddoppiato e ... CIP, FCI, FCI Comitato Regionale ER, AUSL, Gazzetta di Parma, in collaborazione conParma e ...... via Due Canali Nord) organizzata da Ausl Modena, Comune di Modena, Uisp ein collaborazione ... Nel Distretto si sono già svolte conalcune iniziative legate al movimento tra cui la ...

UsAcli Benevento, successo per il campionato provinciale di Kata e ... anteprima24.it

Comunicato Stampa – Ufficio Stampa UsAcli Pochi giorni fa si è svolto il campionato provinciale di Kata e Kumitè dell’Usacli di Benevento dove a fare gli onori di casa sono stati il presidente provinc ...Pochi giorni fa si è svolto il campionato provinciale di Kata e Kumitè dell’Usacli di Benevento dove a fare gli onori di casa sono stati il presidente provinciale e consigliere Nazionale UsAcli, Aless ...