Usa lo smartphone durante seconda prova esame maturità | studente bocciato

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 26 giugno 2023) L'Aquila - Avrebbe utilizzato lolascritta dell'di, scoperto dalla commissione dovrà ripetere l'e il quinto anno di studi. Protagonista della vicenda è un alunno del Liceo Vico di Sulmona che frequenta l'indirizzo economico-sociale. Il maturando è scoperto dai commissari mentre era intento ad usare il telefono nel corso dello svolgimento della. La commissione ha proceduto all'annullamento dell'elaborato e all'estromissione dellodagli esami, tutto da rifare insomma. Un pugno duro che va in controtendenza con quanto accaduto negli ultimi giorni in altri licei italiani. A Rovigo due studenti sono stati ammessi alla classe successiva, con nove in condotta, dopo aver ...