Usa lo smartphone allo scritto dell' esame di maturità | la Commissione lo scopre | bocciato

... destituita dal Miur: 'Inettitudine permanente e assoluta', la Cassazione conferma la sanzioneloalla maturità , bocciato Protagonista della vicenda è un alunno del Liceo Vico di ...Potete anche utilizzare il pulsante "posizione corrente " per la geolocalizzazione, ma in ... una volta estratto il carrellino della SIM del proprioe inserita la SIM, quest'ultima ...... ovvero l'agenzia governativache si occupa di telecomunicazioni. E in genere quando un ... Loè in 'ritardo' rispetto alla classica tabella di marca che prevede un nuovo modello dopo ...

Sulmona: usa lo smartphone durante la maturità, bocciato - TV6 Tvsei

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, YouTube starebbe testando internamente Playables, una funzione che permette alle persone di giocare ai videogiochi direttamente sulla piattaforma.Una sbirciatina allo smartphone durante l'esame di maturità può costare davvero cara. L'ha capito (tardi) uno studente che avrebbe utilizzato lo smartphone durante ...