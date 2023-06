Usa | donna crivella di colpi e uccide l’autista di Uber | pensavo mi avesse rapita e mi stesse portando in Messico

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 26 giugno 2023) Hato con idella sua pistola un’autista diferendolo a morte, convinta che l’e che laoltreconfine e ora la, che aveva chiamato una macchina per farsi accompagnare ad un casinò di El Paso nei pressi del confine con il, è stata incriminata per l’omicidio di Daniel Piedra Garcia.to da più proiettili alla testadiè deceduto in ospedale dopo essere stato tenuto in vita per diversi giorni collegato ad una macchina. Phoebe Copas, 48enne che era stata arrestata subito dopo la sparatoria avvenuta il 16 giugno, e ora, con l’incriminazione per omicidio, dovrà trovare una cifra di 1,5 milioni di dollari – la ...