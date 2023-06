Urban Padel Salerno | il centro di ultima generazione

(Di lunedì 26 giugno 2023) È iniziato ufficialmente il countdown per la cerimonia inaugurale di, il primodidedicato alche rilancia le ambizioni sportive della città. L’appuntamento è per giovedì 29 giugno, alle ore 18.00, e vedrà un quadrangolare-torneo “fun” a cui parteciperanno il trio comico, Villa Per Bene, i rappresentanti del Comune di Baronissi e dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) sezionee i “Magnamagna Bloggers”, duo di food bloggers composto dalla coppia Jole Masulli ed Alessandro Striamo. Tutti i presenti verranno accolti, dopo il taglio del nastro, con dissetanti drink e invitati a un succulento barbecue. Tutto è pronto, quindi, per raccogliere un’utenza desiderosa di iniziare o ...

Si è tenuto stamattina al Palazzo della Loggia il varo dellaArena , iniziativa che porterà nel Piazzale Sferisterio del Castello un c ampo dain vetro per le fasi finali nazionali della prima edizione della "BoboShow - La Battaglia dei ...È iniziato ufficialmente il countdown per la cerimonia inaugurale diSalerno , il primo centro di ultima generazione dedicato alche rilancia le ambizioni sportive della città. L'appuntamento è per giovedì 29 giugno, alle ore 18.00 , e vedrà un ...Tra il 14 e il 15 ottobre la ExclusiveCup fara' sosta al Palavillage di Torino, per concludersi poi con la tappa milanese del 28 e 29 ottobre presso il Milano. Dopo lo ...

Apre a Baronissi l'Urban Padel Salerno: il centro di ultima ... Gazzetta di Salerno

È iniziato ufficialmente il countdown per la cerimonia inaugurale di Urban Padel Salerno, il primo centro di ultima generazione dedicato al padel che rilancia le ambizioni sportive della città. L’appu ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...