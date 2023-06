Uomini e Donne | Una Coppia Over E’ Scoppiata! Ecco Cosa è Successo!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 26 giugno 2023) Niente da fare per Silvia Zanin e Sabino. Lanata nell’ultima stagione disi é lasciata. Per quale motivo? E’ stata l’ex dama a spiegareé successo tra loro. In pratica, ha rivelato che l’ex cavaliere non era quello che si é mostrato all’interno del programma. In sostanza è stato un bravo attore e lei ci é cascata.tutti i dettagli sulla vicenda! Silvia Zanin e Sabino si sono lasciati Poche ore fa, l’ex dama Silvia Zanin ha annunciato la rottura con Sabino. I due erano usciti insieme dasolo pochi mesi fa. La loro sembrava proprio una favola. Purtroppo però, non c’è stato il lieto fine. Fuori dal programma non sono durati molto. Mali ha portati a dirsi addio? A fornire qualche dettaglio é stata ...