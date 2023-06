Uomini e Donne | Brutta Avventura per Carola Carpanelli!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 26 giugno 2023)per l’ex di. Le offese hanno superato ogni limite. Ecco cosa è successo… #carpanelliCarpanelli, ex corteggiatrice di, è stata attaccata verbalmente da un cameriere in un ristorante, mentre festeggiava il compleanno con alcune amiche. Il ragazzo le ha fatto dei commenti negativi gratuiti sulla sua immagine, facendole restare male. La Carpanelli ha raccontato l’accaduto senza fare il nome del locale, ma ha espresso la sua indignazione, per l’atteggiamento poco professionale del dipendente. L’ex corteggiatrice si è detta sconvolta per l’accaduto e ha espresso la sua sorpresa nel ricevere un attacco così diretto e offensivo. Ecco cosa ha scritto ...