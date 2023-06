(Di lunedì 26 giugno 2023) Cupertino ha avvertito che è necessario scaricare l'ultima versione di iOS 16 per proteggersi da due vulnerabilità. La Russia accusa gli Usa di averlo creato. Csirt - Italia: "Rischio grave"

La Russia accusa gli Usa (e Apple) Secondo quanto riporta Wired Us, questosarebbe stato oggetto discambio di accuse tra Russia e Usa. I primi hanno indicato gli americani come ...Lo affermastudio condotto all'interno delle Nazioni Unite - Studio globale sull'impatto dell'...- anche senza particolari e precise accuse - sono sempre più soggette a sorveglianza tramite,...... oltre a una diffusa corruzione percepita, si somma un certo lassismo in termini di uso deglie dei sistemi di sorveglianza. Pochi mesi fa, la Grecia è stata al centro discandalo ...

Uno spyware infetta gli iPhone. Apple rilascia un aggiornamento d'urgenza la Repubblica

Spyware nell'iPhone, fate subito l'aggiornamento di sicurezza rilasciato da Apple per risolvere due gravi falle di sicurezza ...Cupertino ha avvertito che è necessario scaricare l'ultima versione di iOS 16 per proteggersi da due vulnerabilità. La Russia accusa gli Usa ...