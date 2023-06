Università San Raffaele di Frattamaggiore | giovedì il libro di Michelangelo Iossa

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sarà un pomeriggio interessante29 giugno 2023, a Villa Laura sede dell’San, polo di, in via Sossio Russo, dove dalle ore 18,30 si terrà la presentazione del“La RAI a Napoli. 1963-2023: sessant’anni di televisione all’ombra del Vesuvio” edito da Rogiosi, con una conversazione attiva introdotta da Rossella Giaquinto e moderata da Paquito Catanzaro, che con l’autore, indagheranno sessant’anni di cultura televisiva che vede la Rai, attore del servizio pubblico, in prima fila per l’impegno autoriale, per la creatività, il lavoro di squadra e l’accuratezza delle produzioni. Il lavoro di ricerca dal giornalista e scrittore, firma del Corriere del ...