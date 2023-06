“Uniti per Manuel” | in migliaia a Casal Palocco ricordano il piccolo morto nell’incidente

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ostia – Una fiaccolata in ricordo del, proprio dove il 14 giugno scorso ha perso la vita a causa dello scontro tra il Suv Lamborghini, guidato dallo YouTuber Matteo Di Pietro, e la Smart in cui il bimbo viaggiava con la mamma e la sorellina, a, nel X Municipio. In, tutti vestiti di bianco, dietro a uno striscione con scritto “per”, hanno sfilato per le vie del quartiere. I cittadini si sono ritrovati davanti all’asilo del, accanto a dove è avvenuto l’incidente: per stare vicino alla famiglia e dare un segnale, perché “una cosa così non accada mai più”,i cittadini. Presenti anche le istituzioni: il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il vice presidente del Senato ...