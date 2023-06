Unhcr premia Amazon Italia | Politiche per inserimento dei lavoratori rifugiati

(Di lunedì 26 giugno 2023) L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i) ha insignitodel 'Welcome - Working for refugee integration' per il 2022. Un riconoscimento chel'azienda di e - ...

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati () ha insignito Amazon Italia del 'Welcome - Working for refugee integration' per il 2022. Un riconoscimento chel'azienda di e - commerce per l'impegno dimostrato nel promuovere interventi ...L'Unchroggi con il logo Welcome 167 aziende per aver inserito professionalmente quasi 9.300 ... Working for Refugee Integration", il programma diattraverso il quale, dal 2017 a oggi, sono ...... tributatole dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati () per l'impegno ...azione di governa risiede nella capacità di privilegiare la sinergia con le associazioni - chel'...

L’Unhcr premia Caprai per il suo lavoro di integrazione con i ... Confagricoltura

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Il polo fashion di Renzo Rosso e la sua organizzazione no profit hanno ricevuto due riconoscimenti dall’Alto commissariato delle ...