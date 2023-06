Una ricerca su oltre 1400 atleti italiani ora adulti individua i lati oscuri della relazione tra staff tecnici e under 18 Rivelano violenze di diverso genere | da quelle verbali | alle aggressioni fisiche e a sfondo sessuale

Leggi su iodonna

(Di lunedì 26 giugno 2023) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Vengono puniti, umiliati, talvolta aggrediti. E alla fine molti di loro preferiscono rinunciare. Sono i piccolisottoposti a vessazione danatori e dirigenti sportivi. Soltanto pochi, pochissimi, alla fine decidono di denunciare quello che subiscono. La maggior parte nasconde per anni, anche ai genitori, quanto accade negli spogliatoi, durante glinamenti e le gare. Fino a quando non riescono più a sopportarlo. Anche perché soltanto in casi estremi arrivano le sanzioni per chi fa parte degli, come dimostrano le indagini avviate negli ultimi mesi per la ginnastica ritmica e artistica con numerose ragazze che hanno accusato le insegnanti di averle addirittura spinte verso anoressia e bulimia. Un quadro drammatico di quanto ...