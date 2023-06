Una misura democratica contro i tumori della pelle | il governo olandese ha installato distributori gratuiti di crema solare nelle spiagge | nelle scuole | nei parchi | perlopiù riconvertendo i dispenser di igienizzante Perché | se la prevenzione è così importante | deve essere alla portata di tutti In tutti i sensi

Leggi su iodonna

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dadidi. L’iniziativa di convertire gli uni negli altri, trasformando i dispositivi nati nell’emergenza Covid in strumenti di salute pubblica permanente è nata graziedermatologa Karen van Poppelen. Il suo ospedale di Venlo-Venray, nei Paesi Bassi, ha cominciatoa collaborare con gli assicuratori sanitari statali per finanziare la fornitura di creme solari in 120primarie di diversi comuni. L’idea è poi decollata. Da quest’estate, lagratis in Olanda è ormai una realtà. ...