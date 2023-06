Una collezione per onorare le memorie tessili dell’Emilia-Romagna

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 26 giugno 2023) Le contadine emiliane che, nella calura d’estate, stampavano a mano le tovaglie della festa con blocchi in legno, attraverso l’utilizzo di colori naturali, disegnando uva e viti, mentre le signore più anziane al riparo dal sole si dedicavano all’arte del tricot, creando uncinetti dai ricami naïf. Parte da qui larealizzata da Marco Rambaldi x Twinset. Bolognese tra i nomi più rilevanti della new wave italiana, Rambaldi è stata la scelta naturale secondo l’Ad Alessandro Varisco, milanese da otto anni di stanza a Carpi, dove Twinset è nata. E non potrebbe essere altrimenti, vista la provenienza geografica di Rambaldi e la sua ossessione per il tricot, perseguita nel suo brand, e che si esprime su abiti e total look in colori accesi, assai amati dalla Gen Z. Maglioni ricamati, crop top in nuance naturali, vestiti bodyconscious con disegni jacquard perfetti ...