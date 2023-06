Un pir***a | si è messo in trappola da solo Generale Jean | sentenza letale su Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Uno dei più noti esperti militari italiani, ilCarloè anche un conoscitore della Russia di prima mano. Come ci ricorda, «sono stato diverse volte allo Stato maggiore russo, soprattutto all'Accademia dello Stato maggiore a fare conferenze o a sentire conferenze, e ho fatto conoscenza con diversi generali russi. E come presidente della Sogin, la Società Gestione Impianti Nucleari, ero stato incaricato della Global Partnership per il programma di smantellamento dei missili nucleari ex-sovietici della flotta del Nord, che erano una specie di bomba ecologica nel Mar Bianco e nel Mar di Barents».evoca il 1917, “quando la Russia combatteva la Prima guerra mondiale, quando la vittoria gli è stata praticamente rubata”. L'anchorman Vladimirvyev ha invece comparato l'avanzata della Wagner su ...