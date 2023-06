Un gioiello per Rudi Garcia | la stella ‘azzurra’ a Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 26 giugno 2023) Aurelio De Laurentiis vuole regalare aGarcìa il primo colpo della sua nuova avventura al. I partenopei hanno scelto ladegli azzurriGarcìa sostituirà Luciano Spalletti sulla panchina del. Il tecnico francese ritorna in Italia dopo la positiva esperienza sulla panchina della Roma. Subentrare al tecnico che ha portato ail terzo scudetto della propria storia, trentatré anni dopo l’ultima volta, è certamente un compito arduo. Nel corso della presentazione in grande stile tenutasi al Museo di Capodimonte, Garcìa, però, si è dimostrato molto sicuro di sé. Consapevole delle proprie qualità, il tecnico ex Al Nassr proverà a ripetere l’impresa compiuta dal collega di Certaldo la scorsa stagione. Non sarà facile e a complicare la missione sono le partenze ...