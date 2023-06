Un arcobaleno di iniziative in periferia | l’associazione I Due Liocorni propone un “pacchetto” per l’estate

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 26 giugno 2023) Fiumicino – A Testa di Lepredi volontariato I Dueorganizza una serie diper bambini e ragazzi durante. “Abbiamo appena terminato di assegnare i premi letterari (leggi qui) nelle scuole del territorio – spiega Patrizio Pavone, presidente dell’ Associazione -. E’ finito da poco il corso di ginnastica dolce, di inglese e i tre laboratori teatrali che hanno messo in scena due divertenti commedie, che già sono in corso altre utiliper i ragazzi, come il corso di preparazione agli esami di quinto liceo. Per i più piccoli è iniziato il centro estivo presso i giardini della nostra sede a Testa di Lepre”. “Il centro, che durerà fino al 30 luglio, – continua Pavone – programma attività ludiche (giochi da tavolo e di ruolo), sportive (lezioni di ...