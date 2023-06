Ultim’ora Juve | scelto l’erede di Allegri | rivoluzione totale in casa bianconera

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe essere molto vicino l’addio di Massimilianoinntus: (ri)spunta il nome del. Sarà. Lantus attende, come prima cosa, di comprendere cosa succederà tra il Napoli e Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo piace parecchio ai bianconeri, ma è sotto contratto con il club azzurro fino al 2024. Si sta perciò aspettando per comprendere se ci siano i margini per ottenere da Aurelio De Laurentiis una risoluzione consensuale. Nel frattempo, quindi, il club bianconero attende, non senza pensare al proprio futuro. Massimilianoappare, ogni giorno che passa, sempre più lontano: è stato a questo proposito già. Ecco di chi si ...

Per la Juventus è il tempo di iniziare a stringere per i primi acquisti in vista della prossima stagione, ormai il ritiro non è lontano. La formazione del bianconera vuole voltare pagina dopo l'ultima ...Clamorosa notizia dell'con l'annuncio di calciomercato di Maurizio Pistocchi ... Calciomercato: Allegri via, l'annuncio ...Guardare al calciomercato è doveroso adesso per una Juventus che vuole tornare al più presto a lottare per obiettivi importanti. La missione principale della dirigenza è quella di cancellare al più ...