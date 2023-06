Ultime Notizie Serie A | Milan | doppio colpo Luka Romero-Loftus Cheek Le parole di Ricci

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24a un passo: fissato l’incontro per chiudere, ormai ex giocatore della Lazio, è ad un passo dall’approdo al. Il club rossonero vuole chiudere nelle prossime ore., fatta per l’arrivo di: le cifre dell’affare, centrocampista del Chelsea, sarà presto un nuovo giocatore del. I due club stanno definendo l’affare.: «Torino? Quando ho avuto la possibilita? di trasferirmi ero un po’ scettico sul ...