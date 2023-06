Ultime Notizie Roma del 26-06-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 giugno 2023)dailynews radiogiornale una buona giornata da Francesco Vitale decisioni che prenderemo al vertice di Vilnius porteranno l’Ucraina essere più vicino alla nato perché il posto giusto per l’Ucraina è nella nato lo ha detto il segretario generale della NATO jens stoltenberg durante un briefing Vilnius con il presidente di Luana gitanas nauseda aspetta l’Ucraina era nato decidere la Russia non può porre veti aggiunto il segretario generale il partito conservatore Nea dimokratia trionfa in Grecia c’entra L’obiettivo della Speranza assoluta kyriakos mitsotakis si reca presso palazzo presidenziale dove riceve l’incarico di formare un governo della presidenza della Repubblica Katerina sakellaropoulou poi mi sbacchis presente il giuramento davanti alla presidenza cronaca una BMW con a bordo due persone non si è fermato all’alt dei Carabinieri ha seminato una pattuglia ...