Ultime Notizie Roma del 26-06-2023 ore 10 | 10

(Di lunedì 26 giugno 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio appuntamento con ledall’Italia e dal mondo in apertura andiamo in Ucraina e andiamo a vedere leche arrivano dalla paese in guerra dopo il tentato golpe della Wagner ignote le sorti del capo dei mercenari frigo Zin la mostra dei leader dei miliziani avrebbe indebolito la figura di Putin brinken sottolineare evidente crepe nel sistema di potere Russo I miliziani Wagner hanno lasciato la città Russa di rostov e le regioni di volo zeneli Pets mai mistero sulle sorti del loro leader apri così ma per posizione dell’hotel trezzini di San Pietroburgo ritenuto l’ufficio del capo della Wagner sarebbero stati trovati i contanti per un valore di 4 miliardi di rubli circa 44 milioni di euro Nuova ...