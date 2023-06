Ultime Notizie Roma del 26-06-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 giugno 2023)dailynews radiogiornale lunedì 26 giugno Buongiorno da Francesco Vitale i suoi misteri 44 milioni di euro nell’ufficio di San Pietroburgo la vagner Ripiega l’immunità per i suoi militari nonostante la rivolta il leader Vicodin si è volatilizzato lasciandone scegli domandi risolto In che dice serve per le paghe dei soldati gli Stati Uniti Putin e ora più debole il partito conservatore Nea dimokratia fa in Grecia e c’entra L’obiettivo della maggioranza assoluta kyriakos mitsotakis e riceve l’incarico di formare un governo dalla presidente del Repubblica Katerina sakellaropoulou cronaca una BMW con a bordo due persone non si è fermata l’altra dei Carabinieri ha seminato una pattuglia durante l’inseguimento Dopo alcuni km ad alta velocità ha centrato un’auto che proveniva nel senso opposto di marcia uccidendola 2N che era bordeaux È questa la dinamica dell’incidente ...