Ultime Notizie – Rai | ‘Report’ la domenica sera al posto di Fazio

(Di lunedì 26 giugno 2023) Saràa prendere ildi ‘Che Tempo Che Fa’ lasu Rai3. A quanto apprende l’Adnkronos infatti il programma di Sigfrido Ranucci è stato spostato dal lunedì allain primata, prendendo ilrimasto vuoto dopo che Fabioha lasciato la Rai per andare a Discovery. Una decisione che sarebbe stata presa d’accordo con Ranucci. Sempre laaldi Lucia Annunziata, anche lei uscita dalla Rai, ci sarà Monica Maggioni. Quanto al nome del programma, ‘Mezz’ora in più’, dovrebbe cambiare perché si tornerà al format di mezz’ora con un’intervista, seguito da ‘In Mezz’ora Storie’ che conterrà alcuni reportage. Il sabatosu Rai3 Serena Bortone prenderà ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Matteo Salvini, leader della Lega Nelleore però anche dalla maggioranza sarebbero arrivate voci critiche, in particolare dai gruppi parlamentari di Forza Italia e della Lega. I capigruppo del ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Riforma pensioni, ecco l’idea del governo: basteranno 41 anni di contributi senza il requisito dell’età Corriere della Sera

ROMA – Uno dei rapitori che ieri avrebbe partecipato al sequestro dello chef di origine sulmonesi Panfilo Colonico a Guayaquyil, in Ecuador, oggi sarebbe tornato nel ristorante Il Sabore mio dove lo ...Proprio per questo motivo il nome che sarebbe spuntato nelle ultime ore sarebbe quello di Giulio Maggiore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, il calciatore in prestito alla ...